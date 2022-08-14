ERMAN TOROĞLU - TRANSFER ÇARE DEĞİL!
Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil.
ERMAN TOROĞLU - TRANSFER ÇARE DEĞİL!
Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil.
Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabi ki. Bir gerçek de şu var.
Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni...
En az on maç beklemek lazım. Dün gece ben bu yazıya başladığımda dakika 81'di.
Geri kalan dakikalarda Galatasaray goller atar, galip gelir. Giresunspor bir tane daha atabilir, futbolda hepsi var.
Ama bir de görünen şu var. Giresunspor başkanını hiç tanımam. Basında, televizyonda da görmedim.
Teknik adamlarını biliyorum. Ankaragücü'nde futbol oynadı. Bazen paranız çoktur hovardaca harcarsınız.
Bazen de az para ile düzgün işler yaparsınız. Giresunspor öyle yapıyor. Bu teknik adam 3 senedir burada.
İlk başlarda ligde kalmaları başarıydı. Ama şimdi bakıyorsunuz eksik yerlere de futbolcular almışlar.
Bayağı bir futbol oynuyorlar. Tek beyinden düşünüyorlar. Neden, çünkü bir ahenk var. Bir planlama var.
Galatasaray'da da olabilir mi? Bir müddet sonra olabilir. Ama şu anda takım değiller. Okan hocaya büyük iş düşüyor.
Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapacak mı bakalım. Abdülkerim, Konya'da iyiydi tamam. Ama büyük takımda oynamak zordur.
Bir hata yaparsın çok şeye mal olur. Dün gece olduğu gibi...
Bir de Abdülkadir rakibe girerken çok kontrolsüz. Üçüncüsü hakemle çok konuşuyor. Dikkat edecek.
SERKAN KORKMAZ - YAZ BİTİYOR
Maçın ilk yarısında Giresun kaptığı toplarda hızlı ve İsabetli birkaç pas yapabilse soyunma odasına önde bile girebilirdi.
Keza Midtsjö ve Oliveira ile derli toplu bir orta sahaya verilen Galatasaray'da, Kerem-Emre Akbaba-Yunus bloğu etkisizdi.
Kerem, düşünecek kadar bir zaman, hareket edecek kadar bir alan bulamadığında çok savruluyor.
Hakan Keleş'i tebrik etmek lazım; Yunus ise Emre Akbaba gibi kendisine alınan özel önlemlerden sıyrılamadı.
Antalya deplasmanında oyuna çok geç alınan ve galibiyeti getiren Gomis ikinci yarının başında Akbaba'nın yerine oyuna girdi.
Galatasaray artık ''bi'tık'' daha tehditkardı ama o kadar. 15 dakika sonraysa sarı kartı olan Oliveira'nın yerine oyuna giren Torreira oldu.
Bu iki hamlesi de doğruydu Okan Hoca'nın ama bence sıralamaları yanlıştı.
İlk haftanın ardından ''uzun bir süre Berkan'sız ilk 11 görürüz'' demiştim.
Sanırım benzer bir durum artık Emre Akbaba için de söz konusu. O mevkide Ümraniye maçındaki Oliveira'yı görürüz tahminimce...
77. dakikada Abdülkerim'in hatasıyla konuk ekip golü bulunca stada güle oynaya gelen ve bek, stoper yerine hala golcü transferi bekleyen (nedense) sarı-kırmızılı taraftar hayatın acı gerçekleriyle yüzleşti.
Ne bu maç, ne bu sezon sanıldığı kadar kolay geçmeyecekti. Kalan dakikalarda Mertens ve Hamza oyuna heyecan katması dışında önemli bir atraksiyon olmadı.
Galatasaray'ın da ezeli rakipleri gibi sabır ve zamana ihtiyacı var.
Yaz bitiyor, okullar açılıp, yazlıklardan şehre dönüldüğü vakitlerde G.Saray rayına oturmamışsa, "nerede kalmıştık" twiti yeniden RT edilir.