Galatasaray'da Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Timur, Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği Victor Nelsson için "Teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Ancak bize hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum dedi" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Erden Timur, takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Nelsson ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Victor Nelsson ile ilgili teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Tabii ki planlarımız hazır. Stoperde araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da benle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum dedi."