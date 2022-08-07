Galatasaray'ın orta saha adaylarından Evander'den flaş bir paylaşım geldi.



Brezilyalı yıldız, sarı kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı maçı izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.



İşte o paylaşım: