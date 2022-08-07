Galatasaray'ın orta saha adaylarından Evander'den flaş bir paylaşım geldi.
Brezilyalı yıldız, sarı kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı maçı izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.
İşte o paylaşım:
TRANSFER HABERİ: Evander'den Antalyaspor Galatasaray maçı paylaşımı!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Evander, sarı kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynadığı maçı izledi. Yıldız oyuncu, karşılaşmayı izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.08.2022- 22:20
Galatasaray'ın orta saha adaylarından Evander'den flaş bir paylaşım geldi.