Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in son dakika attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İşte başarılı file bekçisinin o sözleri:

"Sezonun ilk maçını ligin güçlü ekiplerinden birine karşı oynadık. Nuri Şahin'in takımı çok gelişti ve çok organizeler. Hava da boğucuydu. Kazandığımız için mutluyuz. Torreira ile konuştuk, onunla oynamaktan çok mutlu olacağım. Transferlerle yönetimimiz çok uğraştı. Onun da gelmesi için biraz yönlendirdim. Bizim için çok iyi bir sezonun geçeceğini düşünüyorum."