Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in son dakika attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok nem vardı, yorgunluk ortaya çıktı ve maçta zaman zaman iki takım da dinlendi. Maç iki tarafa da gidip geldi. Muslera, inanılmaz iş yaptı. İki tane net pozisyonu kurtardı. Maç 0-0 bitecek derken, bizim hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılığını verdi."

"Antalyaspor uzun süre yenilmiyordu. Lige 3 puanla başlamak önemliydi. Taraftarımızın önüne 3 puanı kazanarak çıkmak önemli. Onları maçımıza davet ediyoruz. Onlarla nice 3 puanlar, nice şampiyonluklar kutlamak istiyoruz.. En iyisini yapmak için çalışıyoruz."

"Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz."

"Mertens ve Torreira da en kısa sürede takıma katılacak. Ancak ne durumdalar şu anda bilmiyoruz. Birtakım testlerden geçecekler ve zamanla kadroya monte olacaklar."

"Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar."