Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan pusuya yattı! Nelsson giderse Olsen gelecek
Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor. Sarı kırmızılı ekipten Marcao'yu transfer eden Sevilla, gözünü Nelsson'a dikti. Aslan oluşacak boşlukta transfer listesine tekrardan göz dikecek. Galatasaray, Nelsson'un gitmesi durumunda Olsen atağına çıkacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Aslan, gözünü bir
başka İskandinav oyuncuya çevirdi.
Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Victor Nelsson'un durumuna
göre transfer edilecek.