Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Sadece Okan Hoca'nın gözünde ışık yok, tüm Galatasaray taraftarının gözünde ışık var. Hem yönetimin, hem futbolcuların, hem taraftarın gözünde ışık var. O da çok parlıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı, 2023'te 100. yılı hem 23. şampiyonluk."

"Bizim iki tane 23 hedefimiz var. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı olarak bu unvanı yukarıya çekmek istiyoruz. O yüzden inşallah güzel bir başlangıç olur. Sezonun ilk maçı, iyi bir takıma karşı oynuyoruz."

"İki sağ bekimiz aynı anda sakatlandı, zor bir dönemdeyiz. Sacha bizimle çalışmadı ama kontrolümüzdeydi. Kadroya bakınca, elimizdeki kadroyu kullandık."

"Ben kendi evime döndüm, evimde çalışmaya başladım. Florya bildiğim ve alışık olduğum bir yer. Galatasaray benim için çok değerli. Takımımızla iyi bir sinerji yaratmaya çalışacağız."

"Yeni transferlerimiz de geliyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz ama lig bugün başlıyor. Kazanarak başlarsak bizim için önemli. Kazanmak istiyoruz."