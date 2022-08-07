Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde sezonu açacak olan Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım da 3 puan ile sezona başlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçı yönetecek hakem, Galatasaray muhtemel 11 ile Antalyaspor muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı saat, kanal merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

53. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya'daki maç ise 1-1 sona erdi.

7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı. Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı. Aslan son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i istanbul'a getirdi.

LEO DUBOIS SAKATLIĞINDAN DOLAYI OYNAYAMAYACAK

Yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında oynamayacak. Dubois, Avusturya'da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.