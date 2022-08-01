Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Lucas Torreira harekatı! İşte masadaki teklif
Önümüzdeki sene şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi. Sarı-kırmızılı takım gelecek yılı mutlu sonla kapatmak isterken, orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cimbom, Arsenal'de bonservisi bulunan Lucas Torreira'yi gündemine alırken, masadaki teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Lucas Torreira olmuştu.
ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı.