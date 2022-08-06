Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı resmen başladı. Geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, ilk haftada Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerle gücüne güç katan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de kimi oynatacağı ise merak ediliyor. Deneyimli çalıştırıcının bu maçta oynayacağı isimler ise belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)