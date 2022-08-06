Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçla açacak.
Galatasaray sezonu açıyor! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı resmen başladı. Geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, ilk haftada Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerle gücüne güç katan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de kimi oynatacağı ise merak ediliyor. Deneyimli çalıştırıcının bu maçta oynayacağı isimler ise belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı.
Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.