Bu sezon Arsenal'den ön libero Lucas Toreira ile yedinci transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dejan Lovren ve Jerome Boateng harekatı
Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao Sevilla'nın yolunu tutarken, bu bölgeye Abdülkerim Bardakcı alınmıştı. Cimbom stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isterken, gündemine ise Dejan Lovren ve Jerome Boateng'i aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım, Marcao'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden almıştı.
Galatasaray, en az bir stoper transferi daha yapmayı planlanıyor.