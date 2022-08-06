GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Dejan Lovren ve Jerome Boateng harekatı

Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao Sevilla'nın yolunu tutarken, bu bölgeye Abdülkerim Bardakcı alınmıştı. Cimbom stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isterken, gündemine ise Dejan Lovren ve Jerome Boateng'i aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 11:13