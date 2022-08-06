Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde ters köşe! G.Saray Peter Etebo'yla ilgileniyor
Kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılılar önceliği orta saha bölgesine verirken, bu bölge için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un 2020-2021 sezonunda kiralık olarak forma giyen Peter Etebo'yla ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.
Haris Seferovic, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö ile kadrosunu güçlendiren Cimbom'da hedef her mevkiide rotasyonu geniş bir takım oluşturmak.