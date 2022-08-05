Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş William Carvalho gelişmesi! G.Saray'a gelecek mi?
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha transferine yoğunlaşan sarı kırmızılı ekipte gündemdeki isimlerden birisi de William Carvalho'ydu. Taraftarlar Portekizli yıldız için heyecanlanırken, transfer gelişmesindeki son durum da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Aslan Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro kurmayı planlıyor.
Bu sebeple yönetim, transferde sıkı bir çalışma sürdürüyor.