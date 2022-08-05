GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş William Carvalho gelişmesi! G.Saray'a gelecek mi?

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha transferine yoğunlaşan sarı kırmızılı ekipte gündemdeki isimlerden birisi de William Carvalho'ydu. Taraftarlar Portekizli yıldız için heyecanlanırken, transfer gelişmesindeki son durum da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 10:00