Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönem öğrencisi olan dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba'yı ağırladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2013-2014 yılları arasında sarı-kırmızılıları çalıştırdığı takımdaki öğrencisi olan Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."