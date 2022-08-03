Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da flaş Victor Nelsson gelişmesi! Görüşmeler başladı
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Öte yandan sarı kırmızılı ekipte yıldızı parlayan isimlerden olan Victor Nelsson cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Sevilla'nın Victor Nelsson için sarı-kırmızılılarla resmi temaslara başladığını duyurdu. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da yıldız oyuncularına Avrupa ekiplerinden gelen tekliflerle ilgileniyor.
Cimbom'da Marcao'nun Sevilla'ya transferi büyük ses getirirken, İspanyol ekibinin Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.