Galatasaray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü.
Galatasaray - AZ Alkmaar görüşmeleri ortaya çıktı! İşte Fredrik Midtsjö transferinin perde arkası
Galatasaray transfer haberi: Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Oyuncu için Hollanda ekibiyle yapılan görüşmeler de ortaya çıktı. Peki, Galatasaray oyuncuyu göndermek istemeyen AZ Alkmaar'ı nasıl ikna etti? İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mali şartları açıklanan Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı.