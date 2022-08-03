"Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Gelmeden önce Omar ile konuştum. Bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüpte çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim."