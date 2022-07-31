Galatasaray'da Malang Sarr sesleri!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi arayışları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak bonservisi Chelsea'a olan Malang Sarr geldi. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 09:48