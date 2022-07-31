Galatasaray'da Malang Sarr sesleri!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi arayışları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak bonservisi Chelsea'a olan Malang Sarr geldi. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 31.07.2022- 09:48
Özellikle Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra daha sert bir stoper isteyen Buruk bu noktada istediği oyuncuyu yönetime bildirdi.
CİMBOM'UN HEDEFİ MALANG SARR
Transfermarkt'in verilerine göre Galatasaray bonservisi Chelsea'da olan Malang Sarr için devreye girdi.
Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek olan Senegalli isim için kiralama teklif edilecek.
Sarr'ın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.