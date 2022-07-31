Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip bir forvet transferi yapmanın peşinde. Öte yandan Aslan'a flaş bir öneri yapıldı. Lyon tarafından kadroda düşünülmeyen Tino Kadewere, önerisi geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor... Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'a menajerler vasıtasıyla gelecek sezon Lyon tarafından kadroda düşünülmeyen Tino Kadewere önerildi.

Akşam'ın haberine göre 26 yaşındaki Zimbabveli golcü için son kararı Teknik Direktör Okan Buruk verecek. Eğer Buruk, Kadewere için olumlu rapor sunarsa harekete geçilecek.

Ana mevkii santrfor olan Kadewere, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Lyon formasıyla 53 maça çıkan Zimbabveli, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

FRANSIZLAR DOĞRULADI

Fransız basını da bu transfer olayını doğruladı. Lyon'un oyuncuyu kadroda düşünmediğini ve Kadewere'ye kulüp arandığının altını çizen Fransızlar, "Kadewere'nin geleceği belirsiz" açıklamasını yaptı.

2020 ocak ayında Le Havre'dan 12 milyon euroya transfer edilen Zimbabveli oyuncu, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.