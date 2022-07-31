Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları teknik direktör Okan Buruk önderliğinde devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte kampla birlikte kadro şekillenirken bazı isimler ise kendilerini dışarıda buldu. O futbolculardan biri olan Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması gündemde.

Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Efsane teknik direktör Fatih Terim döneminde Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç Kara, düşük performansı nedeniyle yedek kulübesinin yolunu tutmuştu. Ara transfer döneminde Göztepe'ye kiralan orta saha oyuncusu sezon bitimiyle birlikte takıma geri döndü.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Yeni sezona Torrent'i gönderip Okan Buruk ile anlaşan yeni yönetim hazırlıklarını Avusturya kampında devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde hazırlıkları sürdüren Galatasaray'da bu sezon da Aytaç Kara kendine yer bulamıyor.

YENİDEN GÖZTEPE'YE

Milliyet'in haberine göre; Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın 1 sezon daha kiralanması gündeme geldi. Yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralanan Aytaç Kara, 359 dakika sahada kaldı.

Çok fazla forma şansı bulamayan Aytaç'ın bu sezon ise takımın bankosu olacağı ifade edildi. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Beşiktaş'ın sağ kanadı Ajdin Hasic için de girişimlerini sürdürüyor.