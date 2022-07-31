Galatasaray haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Mücadelede yeni transfer Dubois 20. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fiorentina yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Avusturya'nın Untersberg Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakanın 20. dakikasında sarı-kırmızılıların yeni transferi Dubois sakatlık yaşadı. Maça devam edemeyen Fransız futbolcu, yerini Omar Elabdellaoui'ye bıraktı.

Önemli bir sorunu olmayan Dubois'in tedbir amaçlı oyundan alındığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-kırmızılı ekipten Dubois hakkında yapılan açıklamada, "Sağ arka alt adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Léo Dubois'nın durumu İstanbul'da yapılacak olan MR sonucundan sonra netlik kazanacak." ifadeleri yer aldı.