Galatasaray ile Fiorentina yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Avusturya'nın Untersberg Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakanın 20. dakikasında sarı-kırmızılıların yeni transferi Dubois sakatlık yaşadı. Maça devam edemeyen Fransız futbolcu, yerini Omar Elabdellaoui'ye bıraktı.
Önemli bir sorunu olmayan Dubois'in tedbir amaçlı oyundan alındığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Sarı-kırmızılı ekipten Dubois hakkında yapılan açıklamada, "Sağ arka alt adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Léo Dubois'nın durumu İstanbul'da yapılacak olan MR sonucundan sonra netlik kazanacak." ifadeleri yer aldı.