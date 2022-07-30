GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Aslan'ın Alexis Sanchez iddiası sürüyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmek istediği öğrenildi. Cimbom'un hedefindeki oyuncunun ise Alexis Sanchez olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 12:04