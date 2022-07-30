Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis, geri plana düştü. Daha önce Mostafa Mohamed de takımdan ayrılmıştı. Bu sebeple golcü arayışlarına giren ve Seferovic sonrası bir forvet daha transfer etmek isteyen Aslan'ın gündemindeki oyuncu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis, geri plana düştü. Daha önce Mostafa Mohamed de takımdan ayrılmıştı. Bu sebeple golcü arayışlarına giren ve Seferovic sonrası bir forvet daha transfer etmek isteyen Aslan'ın gündemindeki oyuncu ortaya çıktı. Bonservisi Lyon'da bulunan ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Tino Kadewere menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Yönetim, teknik heyete danışarak oyuncuyu değerlendirmeye alacak.

26 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Tino Kadewere, Lyon forması ile çıktığı 53 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



