Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kasper Dolberg'de temaslar devam ediyor. Danimarkalı forvet için Nice ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunmuştu. Fransız ekibinde gözden çıkartılan 24 yaşındaki forvet için temaslar sıklaştı.

Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom, ilk etapta kabul görmeyen kiralama teklifini yineledi. Fransız ekibi, Kasper Dolberg'i bonservisiyle vermeye sıcak bakıyor. Fakat istediği teklif gelmezse G.Saray'ın teklifine olumlu yaklaşabilir.

Kariyerine ülkesinin takımı Silkeborg'da başlayan Dolberg, ardından Ajax'ın yolunu tuttu. Yıldızını Hollanda ekibinde parlatan 24 yaşındaki forvet, 2016 yılında yükseldiği A Takım'da 119 karşılaşmaya çıktı. 45 gol ve 19 asistlik performans göstererek dikkat çekti. 2019 yılında Nice'in 20.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dolberg, Fransız ekibinde ise 85 karşılaşmada forma giydi. Kasper Dolberg Danimarka Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Yıldız futbolcu 35 milli maçta 10 kez sevinci yaşadı.



Geçen sezon Fransa'da 30 maça çıkan genç forvet, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Dolberg ayrıca 2 asist yapmayı başardı