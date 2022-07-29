GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey'in peşinde!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattına Seferovic'in ardından bir transfer daha yaparak güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar için flaş bir iddia gündeme geldi. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey'in peşinde olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2022- 15:11