Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Dursun Özbek...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken takımın en önemli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce 5 yıllık yeni sözleşme imzalanan Kerem'in yıllık aldığı 10 milyon TL'lik ücretine başkan Dursun Özbek yüzde yüz zam yaptı. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun eski başkan Burak Elmas tarafından sözleşmesinde iyileştirmeye gidilmiş ve 5 yıllık yeni kontrat yapılmıştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN İYİLEŞTİRME

Fanatik'in haberine göre göreve geldikten sonra kolları sıvayan yeni başkan Dursun Özbek, ilk olarak Kerem Aktürkoğlu ile görüşmüştü. Normalde bu sezon yıllık 10 milyon TL alacak olan Kerem'e iyileştirme yapıldı.

YÜZDE YÜZ ZAM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu'na zam sözü verdiği, yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 20-21 milyon TL seviyesine çıkarılacağı öğrenildi. Maaşına yüzde yüz zam alan Kerem'in idmanlarda daha hırslı olduğu ve mutlu olduğu öğrenildi.