Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan kiraladığı Şilili futbolcu Erick Pulgar'ın yeni takımı belli oldu.

PULGAR'IN YENİ ADRESİ BREZİLYA

Portekiz basınında yer alan habere göre bonservisi İtalyan ekibi Florentina'da olan Erick Pulgar, 3 milyon Euro karşılığında Flamengo'ya transfer oldu. Inter'den Arturo Vidal'i kadrosuna katan Flamengo, Vidal'in vatandaşı Pulgar'ı da renklerine bağladı.

Erick Pulgar, 2021-22 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynarken 11 maçta süre buldu. Şilili futbolcu gol veya asist katkısında bulunamadı.