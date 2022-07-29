Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Cicaldau konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Takvim'de yer alan habere göre yöneticilerin, Rumen yıldızı kiralık olarak arabam.com Konyaspor'a teklif ettiği ancak İlhan Palut'un Cicaldau ile ilgili olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'a 2021'de Craiova'dan transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 39 karşılaşmada görev alan Rumen yıldız, 4 gol atarken 4 de asist yaptı. Cicaldau'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.