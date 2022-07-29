Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni hamlesi genç futbolcu Ali Akman oldu. Aslan, Ali Akman'ın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar....

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi önemli oyuncuları renklerine bağlamıştı. TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç golcü Ali Akman'ı kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. Ardından Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2018'de Bursaspor'da A takıma yükseldi. 2021 yılında bedelsiz olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bir sezon Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giydi. Nijmegen formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Ali Akman, Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğenidir. Genç golcü, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev aldı. 1.73 cm boyundaki Akman'ın Frankfurt'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.