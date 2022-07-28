Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha hattına takviler yapmak isteyen sarı kırmzılı ekibin rotası bir süredir Hollanda'da. AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsj ile uzun zamandır temas halinde olan Aslan, Norveçli oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaştı. Midtsj kulübüne rest çekerek, "Galatasaray'ı istiyorum" dediği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray geçen sezon geçirgen orta sahası sebebiyle savunmada çok açık vermiş, üretken olmayan isimler yüzünden hücumda da etkili olamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre yeni seçilen yönetim ve teknik direktör Okan Buruk orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini düşünmüş ve çalışmalara başlamıştı. Ilk olarak Sergio Oliveira imza atmıştı. Şimdi de Fredrik Midtsjö gelecek sezon parçalı formayı giymeye çok yakın. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkışmıştı ancak kulübü AZ Alkmaar 6 milyon euro'da diretince pazarlıklar tıkanma noktasına gelmişti.

RESTİ İŞE YARADI

Bu aşamada Fredrik Midtsjö devreye girdi. 1 yıl daha kontratı olduğu AZ Alkmaar yönetimine "Ben gitmek istiyorum. Burada kalırsam sözleşme uzatmam, seneye bonservissiz giderim" restini çekti. Bunun üzerine Hollanda ekibinin 6 milyon euro'luk direnişi kırıldı. Aslan tecrübeli futbolcu için 3 milyon euro önermişti. Kulüpler 3.5 milyon euro'da anlaşma sağladılar. Midtsjö kısa süre içinde İstanbul'a gelecek ve sarı-kırmızılı formayı giyecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu 3 yıllık imza atacak.