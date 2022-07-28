Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un başka bir takıma kiralanmasını istediği Olimpiu Morutan'a İtalya'dan talip çıktı. Türkiye'den Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Sivasspor 'un istediği belirtilen Rumen oyuncu için İtalyan ekibi Pisa da devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un başka bir takıma kiralanmasını istediği Olimpiu Morutan'a İtalya'dan talip var.

Takvim'in haberine göre, Türkiye'den Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Sivasspor 'un istediği belirtilen Rumen oyuncu için İtalyan ekibi Pisa da devreye girdi.

La Nazione'nin haberine göre Pisa, Galatasaray'ın Morutan'ı kiralamaya açık olması sonrası temaslarına başladı. İtalyan kulübünün yetkilileri Claudio Chiellini ve Giovanni Corrado'nun transfer adına ilk görüşmeyi gerçekleştirdikleri haberde yer aldı.

Okan Buruk'un gözüne giremeyen Morutan'a Süper Lig'den Karagümrük ve Sivasspor'un ilgisi var. Kesin karar kısa sürede verilecek.