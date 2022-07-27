TRANSFER HABERİ: Galatasaray Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, uzun süren arayışların ardından flaş bir ismi kadrosuna kattı. Cimbom, Fredrik Midtjsö için kulübü AZ Alkmaar ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 18:51 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022- 19:06