Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, Fredrik Midtjsö için kulübü AZ Alkmaar ile anlaşma sağladı.
25 yaşındaki oyuncu için Hollanda ekibiyle 3.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.
FREDRIK MIDTSJO KİMDİR?
Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te dünyaya gelmiştir. Az Alkmaar forması giyen futbolcu 1.76 metre boyundadır. Norveçli merkez orta saha, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giymiştir ve 6 asistle takımına katkı sağlamıştır. Sağ ayağını kullanan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giymiştir.
28 yaşındaki Fredrik Midtsjö'nün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak bilinmektedir.