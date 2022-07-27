Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli camiada gözler forvet transferine çevrilirken gündeme birçok isim de geliyor. O isimler arasında en dikkat çekici olan Belotti cephesi için ise önemli iddialara bir yenisi daha eklendi. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Öte yandan Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Devler Ligi gruplarına kalmak.

Kanarya'da gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda. Jesus'un gelişi sonrası ilk 11 ve rotasyona önemli takviyeler yapan Kanarya'da sıradaki hedef santrfor bölgesi. Sarı lacivertlilerin ileri uca tartışılmayacak kariyere sahip bir isim alması bekleniyor. Birçok futbolcuyla temaslarını sürdüren Kanarya için İtalya'dan flaş bir iddia daha geldi.

Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Belotti'nin takımdan ayrılmaya kararlı olduğu ve Avrupa'da yeni bir macera aradığı ifade edildi. İtalyan haber spor haber sitesi Stop And Goal'in derlediği haberin detayında Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İtalyan yıldızı gündeminde tuttuğu ifade edildi.

Haberin detayında Avrupa'nın önemli ligleri olan başta İtalya olmak üzere Almanya, İngiltere ve İspanya'da ciddi taliplerin olduğu ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamadığı için bu liglerin dışında bir lige transfer olmasının daha muhtemel olduğu kaydedildi.

HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Belotti'hin asıl hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu ifade edildi. Oyuncunun gelecek sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek olan bir takıma imza atmak istediği eklendi.

F.BAHÇE VE G.SARAY KARŞI KARŞIYA

İtalyan santrfor için Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya olduğu ancak sarı lacivertlilerin bir adım önde olduğu öne sürülüyor. Yine derlenen haberde Fenerbahçe'nin en büyük avantajının Şampiyonlar Ligi faktörü olduğu da ifade edildi.

Daha önce Serie A'dan Joao Pedro'yu da kadrosuna katan Fenerbahçe, bu transfer de gerçekleşirse iki önemli hücumcusunu İtalya Ligi'nden almış olacak.

Belotti'nin menajeriyle birlikte görüşerek kararını önümüzdeki hafta vereceği de gelen bilgiler arasında.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.