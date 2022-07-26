Orta alanda alternatifli bir kadro isteyen Okan Buruk, AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'den vazgeçmedi. Daha önce 28 yaşındaki Norveçli oyuncuyu isteyen Galatasaray, olumsuz yanıt almıştı. Fotomaç'ın haberine göre sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Midtsjö için yeni bir teklif sunulacak. 6 ve 8 numarada görev yapan tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro'luk bir bütçe ayrıldı. Kontratının son yılında olması ve oyuncunun da Galatasaray'a sıcak bakması Aslan'ın bu transferde elini güçlendiriyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Alkmaar formasıyla 41 maça çıktı ve 6 asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncu 6 ve 8 numara pozisyonunda oynuyor.