Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. 8 numara için gündemine aldığı Evander ile anlaşma zemini arayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın ikinci Avusturya kampına gidecek olması ve yeni sezonun başlamasına az zaman kalması, transfer komitesin elini çabuk tutmaya zorluyor. Son günlerde yapılan transfer görüşmelerinde istediği sonucu alamayan yönetim, teklifleri yükseltme eğilimine geçti.

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Transferde şimdiye kadar Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız bir 10 numarayı da kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk özellikle Midtjylland'da oynayan Evander'in alınmasını isterken yönetim de Danimarka ekibine yaptığı teklifi revize etti.

TİMUR YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Pazarlıklara 8 milyon Euro'dan başlayan Midtjylland Kulübü'ne Galatasaray 5.5 milyon Euro önermişti. Hürriyet'in haberine göre; karşı taraftan ret yanıtı gelirken sarı kırmızılılar bu kez 6 milyon Euro artı bonuslar olarak yeni bir teklif sundu. Henüz olumsuz bir geri dönüş olmazken Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı belirtildi.