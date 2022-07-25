Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Son oynanan hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Aslan'da Haris Seferovic oyuna sonradan dahil oldu ve ilk şutunda golünü atmayı başardı. Sarı kırmızılı ekip Seferovic'in yanına bir golcü daha almak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray, Danimarkalı santrfor Kasper Dolberg ile görüşmelere başladı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Haris Seferovic'ten sonra ikinci bir forvet oyuncusu üzerinde daha çalışmalara devam eden G.Saray, Nice'den ayrılması beklenen Kasper Dolberg'i takibe almıştı. Fotomaç'ın Danimarka basınından derlediği haberlere göre, 24 yaşındaki yıldız için resmi görüşmeler başlamış görünüyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı forvet için kiralama talebini sundu. Fransız ekibinde gözden düşen ve ayrılacaklar listesinde yer alan genç golcü için temaslar sıklaştırıldı. Kasper Dolberg'e büyük bir yatırım yapan ve vazgeçmek istemeyen Nice, 1 yıl kiralama teklifine sıcak bakıyor.

20 MİLYON EURO'YA GELDİ

Kariyerine ülkesinin takımı Silkeborg'da başlayan Dolberg, ardından Ajax'ın yolunu tuttu. Yıldızını Hollanda ekibinde parlatan 24 yaşındaki forvet, 2016 yılında yükseldiği A Takım'da 119 karşılaşmaya çıktı. 45 gol ve 19 asistlik performans göstererek dikkat çekti. 2019 yılında Nice'in 20.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dolberg, Fransız ekibinde ise 85 karşılaşmada forma giydi. 24 gol ve 7 asistle oynadı. Danimarka Milli Takımı'nda da boy gösteren yıldız, 35 milli maçta 10 kez sevinci yaşadı.