Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın orta saha transferi için listesinde olan isimlerden biri olan Amine Harit'te flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, 25 yaşındaki oyuncunun Marsilya'ya transfer olacağını bildirdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getiren Marsilya, transferde atağa geçti. Şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Fransız ekibi, transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Schalke 04'de top koşturan Amine Harit, yeniden Marsilya formasını giyebilir.

Fransız basını, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Faslı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak için Schalke 04 ile görüşmelere başladığını duyurdu.

SCHALKE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU!

Haberde Schalke'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Marsilya'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Marsilya'nın Harit'i kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi. Faslı yıldız geçtiğimiz sezon Marsilya formasını kiralık olarak giymiş ve 33 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Fas Milli Takımı formasını da giyen 25 yaşındaki oyuncu 14 kez milli takımının formasını terletti.

İşte Fransız basınına yansıyan o haber...