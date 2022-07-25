Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılılar, yarın sabah uçakla Avusturya’ya hareket edecek ve yeni sezon hazırlıklarını Tirol’de yapacağı çalışmalarla sürdürecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.07.2022- 15:16
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu çalışmasıyla antrenman devam etti.
İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, yarın sabah uçakla Avusturya'ya hareket edecek ve yeni sezon hazırlıklarını Tirol'de yapacağı çalışmalarla sürdürecek.