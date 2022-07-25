Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılılar, yarın sabah uçakla Avusturya’ya hareket edecek ve yeni sezon hazırlıklarını Tirol’de yapacağı çalışmalarla sürdürecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 15:16