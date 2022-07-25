GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Umaro Embalo'dan haber bekliyor!

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i takımdan gönderen Aslan, Haris Seferovic'in yanına bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Sarı kırmızılı kulüp Gomis ve Seferovic ile beraber Benfica'nın santrforlarından Umaro Embalo'yu da takıma dahil etmek istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 06:40