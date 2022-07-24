Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın orta saha transferi için ilgilendiği isimlerden biri olan Evander için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Orta saha saha transferinde sona yaklaşan Galatasaray, müjdeli haberi vermeye çok yakın... Bir süredir Midtjylland forması giyen Evander için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibiyle pazarlıklarda son aşamaya geldi. Fotomaç'ın haberine göre Erden Timur'un devrede olduğu Brezilyalı oyuncuda kapıyı 10 milyon euro'dan açan Midtjylland'ın inadı kırıldı. Oliveira, Seferovic ve Dubois transferlerini beklenenden düşük bir bedelle bitiren Timur, Evander pazarlıklarında da etkin rol oynadı.

İMZAYI BEKLİYOR

Danimarka ekibini ikna etmeye yakın olan Galatasaray'ın, 5 milyon euro'ya bu transfere nokta koyması bekleniyor. Evander'in, takımdan ayrılma isteği ve Okan Buruk'un ısrarı pazarlık sürecinde önemli oldu. 3 yıl sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, sarı-kırmızılı kulübe imza atması halinde yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Ülkesinde Vasco de Gama forması giyen Evander, 2019'da imza attığı Danimarka ekibi Midtjylland'da 150 maçta 43 gol ve 34 asistlik performans gösterdi.