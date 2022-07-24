GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, taraftarının önündeki ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yaklaşık 40 bin futbolseverin izlemesi beklenen müsabakada yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonu için yeni sayfa açtı. Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in geçmesinin ardından Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da kamp gerçekleştiren Galatasaray, Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc ve Pardubice ile hazırlık maçı yaptı. Aslan Sturm Graz'a 2-1 mağlup olurken, Mol Fehervar karşısında da sahadan mağlup ayrıldı. Sigma Olomouc maçını 2-0 kazanan Aslan, Pardubice karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.

OKAN BURUKLI ASLAN TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKIYOR!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Nef Stadyumu'nda sezonun açılışını Kasımpaşa maçı ile yapacak. Sezon öncesi en kritik hazırlık maçlarından biri olan Kasımpaşa maçında yaklaşık 40 bin seyirci olması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi yeni transferler ve Hamza Akman, Ali Akman, Baran Aksaka, Eren Aydın gibi isimler taraftarın önünde sahada yer alabilecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak satışa çıktı.

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