Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Haris Seferovic'i kadrosuna katmasının ardından forvet transferinde bir bomba daha patlatıyor. Cimbom, geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin ilgilendiği Bamba Dieng için temaslara başladı. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray, yeni sezonun başlamasına kıısa süre kala transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, forvet bölgesinde ilk transferini Haris Seferovic ile gerçekleştirmişti.

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diage ile yollarını ayıran Cimbom, o bölgeye bir takviye daha yapacak.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Bamba Dieng ismi geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, Marsilya'nın yıldız futbolcusuna talip oldu.

Haberde Senegalli forveti, Galatasaray'ın yanı sıra Freiburg, Newcastle ve West Ham'ım da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Transferde Freiburg'un daha önde olduğu belirtilirken, Marsilya'nın Dieng için 15 milyon Euro talep ettiği vurgulandı.

Ancak 22 yaşındaki golcünün Şampiyonlar Ligi faktörüyle Marsilya'dan ayrılmaya çok sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bamba Dieng, geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Sarı lacivertliler, 1.78 boyundaki oyuncuyu transferin son gününde kadrosuna katmaya çalışmıştı.

Bamba Dieng'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Dieng, geçen sezon Fransız ekibinde 36 karşılaşmada, 8 gol ve 3 asistle oynadı.