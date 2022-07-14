GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rumen basını duyurdu! Olimpiu Morutan ile yollar ayrılıyor mu?

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rumen basını duyurdu! Olimpiu Morutan ile yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'a geçen sezon başında büyük umutlarla gelen ancak beklenen performansı ortaya koyamayan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızı elden çıkarmak ve bonservis geliri elde etmek isteyen sarı kırmızılılara transfer müjdesi geldi. Rumen basınına göre, Morutan'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 10:25