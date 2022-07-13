Galatasaray'dan, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yapıldı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."
Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması!
Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması geldi. Sarı kırmızılılar, "İstifa haberleri asılsızdır, Cenk Ergün görevine devam etmektedir." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.07.2022- 17:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022- 17:21
Galatasaray'dan, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yapıldı.