Galatasaray'dan, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yapıldı.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."