GALATASARAY HABERLERİ: Sevilla'ya transfer olan Marcao iddialı konuştu! "Kendi hikayemi yazacağım"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2.5 yıl top koşturduktan sonra bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olan Marcao, imza sonrasında ilk röportajını verdi. İspanyol kulübünün teklifini düşünmeden kabul ettiğini belirten 26 yaşındaki savunmacı, çok mutlu ve motive olduğunu dile getirdi. Hedefinin şimdi Brezilya Milli Takımı olduğunu ifade eden Sambacı, kulüpte kendi hikayesini yazarak iz bırakmak istediğini söyledi. İşte o röportaj... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 18:59 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022- 19:54