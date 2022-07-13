Galatasaray Fehervar maçı sonrası Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 22:19