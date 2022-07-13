Galatasaray Fehervar maçı sonrası Okan Buruk'tan transfer sözleri!
Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.07.2022- 22:19
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız.
%100 hazır değiliz. Eksik oyuncularımız var. Transferlerimiz olacak. Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.
Transfer yapmak kolay değil. Almış olmak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. O da zaman alıyor. Herkes iyi niyetli çalışıyor. En kısa zamanda bize direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz.
Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Kadromuz daha güçlü hale gelecek.