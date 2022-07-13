Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde müthiş iddia! Sevilla'dan Marcao'dan sonra Victor Nelsson atağı!
2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da yaşanırken, Marcao bonuslar dahil 15 milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tuttu. Transferde müthiş bir iddia ortaya atıldı ve Endülüs ekibinin Aslan'dan Victor Nelsson'u da istediği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
İspanyol ekibi Sevilla Cimbom'un bir yıldızı için daha devreye girdi.