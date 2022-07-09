Geride bıraktığımız sezonu 13. sırada tamamlayan ve takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirerek yeni bir sayfa açan Galatasaray, Avusturya'da kampına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya geldi.

7. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Avusturya ekibi, 54. ve 57. dakikada Rasmus Höjlund'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Cimbom, sezonun ilk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı.