Galatasaray, kadrosuna kattığı Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında tramsfer ettiğini duyurdu. Cimbom, Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, Portekizli futbolcuya 2.7 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin Euro ücret ödeneceği kaydedildi.