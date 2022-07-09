Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Oliveira sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki isimler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Porto forması giyen Sergio Oliveira transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi sonuna kadar 5-6 futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. İşte Cimbom'un gündemindeki isimler... (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Cimbom, transferde gaza bastı.
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira transferinde de mutlu sona ulaştı.